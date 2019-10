ARARD, un acteur de santé essentiel pour les patients et les aidants sur la région !

Depuis plus de 40 ans, l'ARARD permet un maintien à domicile de qualité et holistique pour de nombreux patients et leurs aidants familiaux, aidants informels et pour leurs proches aidants sur la région PACA et Corse.

Ce prestataire de santé associatif et engagé, propose diverses prises en soins comme l'assistance respiratoire, les traitements par perfusion,l'insulinothérapie ...