Arnaud : "La vie d'artistes m'a permis de recréer du lien social"

Ressortir des "talents" enfouis, des traits de caractére que l'on a au plus profond de soi grâce à des jeux artistiques. C'est le challenge de l'action "La vie d'artistes" proposé par Talents Campus et porté par le PLIE. En chomage longue durée, Arnaud a vécu cette expérience qui lui a permis de sortir de sa solitude et de créer du lien social. Il témoigne sur RCF en Bourgogne au micro de Céline Gille pour CREATIV.