Arnault Delacroix, concepteur paysager

Avec Arnault Delacroix, ce n’est pas seulement l’arbre qui entre en ville mais la nature qui entre en ville avec sa biodiversité et ses paysages…



Passionné de moteurs depuis votre jeunesse , ce qui vous permet de répondre à la question « comment ca marche » « pourquoi cela marche comme cela ? », vous avez transférer cette interrogation à votre pratique professionnelle de concepteur paysager, d’architecte paysagiste, avec une philosophie qui se base sur le développement durable : interdiction de l’utilisation de produits chimiques pour la réalisation et l’entretien des projets, utilisation réduite au strict nécessaire du béton.

Parisien de souche, vous avez pris racine en Anjou depuis 2004, près de Saumur, et vous déployez des réalisations marquantes, du centre bourg de Fontevraud à une oasis de 500 ha en Tunisie, des "références exceptionnelles » et moulte prix professionnels comme il est écris sans orgueil sur le site internet de l’agence Talpa, votre agence. Alors comment ca marche un concepteur paysager Arnauld Delacroix ?