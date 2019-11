Artemnia : 1000 couleurs d'Arménie

Cécile Bouquet des Chaux

Formée à la philosophie à Paris, puis à la communication et à la conduite du changement, je suis très sensible aux enjeux familiaux et éducatifs qui agite notre société. Mon bagage universitaire s'accompagne et s'enrichit de six années d'expériences professionnelles, associatives et éducatives. J'aime l'authenticité dans les relations et j'ai à cœur de valoriser les initiatives au service du Bien, du Beau et du Vrai.