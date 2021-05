Asbl Les CN "Regards spectaculaires" - La santé des belges en 25 questions

Secrets d'artisanat - Izaline Nicol : Kiki Brussels



Coup de projecteur : Irène Chamorro et Carla Gillespie, fondatrices de l'asbl Les ÇN, l'asbl qui vous propose d’aiguiser votre esprit critique, d’échanger vos impressions autour d’un film, un court métrage, une pièce de théâtre, lors des rendez-vous Regards spectaculaires.

www.lescn.be



L'Air du Temps : Olivier Buchin et Jean-?Louis Vanherweghem

Qui sont les experts qui nous conseillent et sont-ils neutres ? Comment est financé un hôpital général ? Faut-il diminuer le nombre de lits dans les hôpitaux ?

Voici quelques-unes des questions abordées dans ce livre "La santé des Belges en 25 questions", publié aux éditions Luc Pire. Un livre d’ Olivier Buchin, Jean-?Louis Vanherweghem et Alain de Wever (celui-ci est décédé récemment)