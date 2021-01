Assaf Shoshan au Musée juif de Belgique - Maëlle Delhaise asbl FratriHa (redif)

Le plein de bulles : pour commencer l'année, Frédéric Ronsse de la Librairie Flagey nous partage son coup de coeur, non pour une BD, mais pour un roman : "Manger Bambi" - Caroline De Mulder (Gallimard)



Coup de projecteur : Bruno Benvindo, directeur des expositions au Musée juif de Belgique, nous parle de "Home, la rétrospective consacrée au photographe vidéaste israélien Assaf Shoshan, actuellement au Musée juif de Belgique et prolongée jusqu’au 25 avril

Ouvert le vendredi de 10h à 17h et le weekend de 10h à 18h

www.mjb-jmb.org



L'air du temps (redif) : Maëlle Delhaise, chargée de projet de l'association FratriHa qui informen sensibilise et soutient les frères et soeurs de personnes atteintes d'un handicap mental

www.fratriha.com