Attentats islmaistes, ces questions qui demeurent

Une victime de plus vient inscrire son nom sur la très longue liste des morts par attentat commis au nom d’Allah en France. Ils sont plus de 260, en 5 ans à peine, à avoir payé de leur sang la fureur islamique. L’indignation ne suffit plus. Les grands discours non plus. Il est temps à présent, pour éviter de nouveaux égorgements, de répondre à un certain nombre de questions. Pourquoi faut-il attendre qu’un attentat ait lieu pour que systématiquement le ministère de l’intérieur nous annonce le renvoi d’islamistes radicaux dans leur pays d’origine ? Pourquoi attend-on l’horreur à chaque fois pour agir ? Abjecte tactique politicienne… Pourquoi les mosquées salafistes ne sont-elles toujours pas fermées ? Pourquoi Abdouallakh Anzorov, l’auteur du crime, s’est-il fait débouter de sa demande d’asile en Pologne mais a été accueilli en France ? Peut-on laisser entrer sur le sol Français des personnes dont on connaît le profil d’islamiste radical ? Ne faut-il pas, enfin, affiner notre politique d’accueil pour s’assurer que les étrangers qui arrivent en France ne soient pas susceptibles de lui faire la guerre ? C’est une petite précaution qu’on serait bien avisés de prendre.

Ces attentats sont toujours perpétrés pour des raisons religieuses. Comment comprendre la place de l’Islam dans tout ça ?

C’est bien la question que personne n’ose poser par peur de stigmatiser les musulmans qui ne se reconnaissent pas dans ces atrocités. Mais si des musulmans se sont montrés écœurés par ce qui s’est passé, comme l’imam de Drancy par exemple, il est temps que les autorités islamiques proposent une clarification de leur doctrine, sur l’islam politique, sur l’islam conquérant et qu’ils proposent une unité d’interprétation du Coran, de la charia, dont se revendique à chaque fois les terroristes. Aucun attentat terroriste n’a jamais été revendiqué par un catholique radical, un protestant radical, un orthodoxe radical, un bouddhiste radical ou je ne sais quoi d’autres. Il y a dans l’Islam des clarifications à apporter afin que personne ne puisse se revendiquer du Coran pour assassiner quelqu’un. « Nous devons reconnaître que le Coran contient des phrases qui justifient, si on les prend à la lettre, des actes pareils » souligne Monseigneur Ginoux évêque de Montauban. La question théologique doit être soulevée et débattue. A l’inverse, jeter le discrédit sur LES religions en général sous prétexte que l’assassin a commis son crime au nom de Dieu relève de la mauvaise foi et de la paresse intellectuelle. C’est au contraire parce que l’occident s’est petit à petit défait de son lien avec la chrétienté qu’il a laissé la voie libre au refus de Dieu d’un côté et aux religions venues d’ailleurs de l’autre, telle que l’Islam qui doit encore convaincre sur sa compatibilité avec la culture occidentale.