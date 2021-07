Attention aux radars, la vitesse baisse sur les autoroutes toulonnaises aujourd'hui

" Au regard du nombre croissant d’accidents et des difficultés de circulation liées aux travaux sur l’A57 et afin de limiter au maximum la fermeture d’une voie dans le tunnel de Toulon, le préfet du Var a décidé de limiter la vitesse sur l’A50 et l’A57 à compter du 1er juillet 2021 ", justifie la Préfecture du Var.

Dans le sens Marseille -> Toulon : depuis le péage de Bandol jusqu’à l’échangeur A57/A570

Dans le sens Nice -> Toulon : depuis la sortie 7 à Solliès-Toucas jusqu’à l’entrée du tunnel de Toulon