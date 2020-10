Au club masqué ohé ohé

- La crise sanitaire et les restrictions prises progressivement : couvre-feu dans de nombreux départements dont la Meurthe et Moselle, fermeture partielle ou totale des bars et restaurants à partir de 22 heures à Metz. Si les choses ne s’améliorent pas on évoque déjà un élargissement des couvre-feu notamment en Moselle et même déconfinement locaux ou généralisé. Chers amis que pensez-vous de ces restrictions et de la situation en général ?

- Le changement d’heure. Depuis plus de 30 ans la presse européenne titre fin octobre : "demain le changement d’heure sans doute pour la dernière année ". Qu’en pensez-vous et êtes-vous partisans de l’heure d’été toute l’année ou de l’heure d’hiver ? . Pensez-vous qu’il soit possible d’harmoniser tout cela au niveau européen ?

- Médias : tous anxiogènes ?