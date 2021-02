Au coeur de la manif à Angers & Rochefort-sur-Loire sauvée par un tracteur

Au sommaire :



. Hier, quelque centaine de personnes ont manifesté contre la précarité en Anjou. Un appel national lancé par une intersyndicale. Un rassemblement, qui, à Angers en tout cas, a réuni des mécontents d’horizons bien différents.



. Elles sont de plus en plus nombreuses les routes à être désormais inondées dans le département. Des voies rendues inaccessibles à cause de la montée des eaux. A Rochefort-sur-Loire, la vie continue grâce à un couple d'agriculteurs et à leur tracteur. Reportage tout à l’heure.