Au Nest à Thionville avec les Passeurs et Jean Boillot fait son bilan.

Comme chaque vendredi nous parlons histoire avec Gérard Schoenenberger et Sébastien Wagner, retour sur le 6 décembre 1941. Spécial Nest dans Moselle actuel avec Jean Boillot, le directeur en fin de mandat et découverte des Passeurs du Centre Dramatique National de Thionville. Qui sont les passeurs, quel est leur mission, encadrés par Lorèna qui concluera le sujet, réponse avec Marilou, Anna et Ines.