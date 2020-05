Au Nest Thionville tout de nouveau avec Alexandra Tobelaim, la saison 2020-21

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Moselle actuel en partenariat avec le cdm. Nous serons à Thionville dans la seconde partie avec Alexandra Tobelaim, directrice du Nest Centre Dramatique National pour déouvrir la saison prochaine et première saison de la nouvelle directrice.

Avec Benjamin Vernet de RCF Alsace et Laurent Gerbaud professeur de santé publique au CHU de Clermont-Ferrarnd, nous décourirons l'étude lancée par le CNRS et l'Université Clermont-Auvergne sur l'apparition du Covid 19 dans le Haut-Rhin. Pour commencer, nous bouclons une nouvelle boucle, après l'avoir entendue au début du confinement, retrouvons Tatiana Todeschini au 14 étage rue du Bearn. Le journal vous sera présenté par Sébastien Souici.