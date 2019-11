Au Théâtre ce soir avec Véronique Jannot, Jean-Luc Moreau, Anne de Rancourt et Sylvie Pellegrini.

Moselle actuel Au Théâtre ce Soir, le premier acte avec deux comédiens. Véronique Jannot et Jean-Luc Moreau sont passés à Yutz dans la comédie d' Eric Assous, Inavouable et seront de retour les vendredi 6 et samedi 7 décembre à l'Opéra-Théâtre de Metz-Metropole.

Dans la seconde partie de Moselle Actuel, Au Théâtre ce Soir acte 2 avec Anne de Rancourt et Sylvie Pellegrini pour un livre "Comment élever un ado d'appartement 2.0" et une pièce "Il y a longtemps que je suis jeune".