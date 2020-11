Au village sénior de Taponnat

Nous allons découvrir le village sénior de Taponnat, né de la volonté conjuguée d'un investisseur Mr Eric Boulesteix et de la commune de Taponnat Fleurignac. Nous rencontrons le maire, Serge Jacob Juin,Mr Boulesteix ainsi que Génifer Gaillard et Nadège Picard qui veillent sur le village et des membres qui habitent le village.