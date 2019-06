AURAREP rcf 42 jeanne selo artisan sellier

Comme tous les mardis on découvre une entreprise qui fait la fierté de notre région et de notre département de la loire, aujourd'hui visite de l'atelier de Jeanne SELO artisan cellier pour des selles sur mesure adaptées à la morphologie du cheval





Et il faut savoir que notre région est la 2° région française en ce qui concerne l'élevage et les compétitions de chevaux derrière la Normandie avec de nombreaux centres hippiques et des tiercés quartés et quintés notamment dans la loire à Feurs et Saint galmier et même une MFR (maison familiale rurale) consacrée avec métiers du cheval