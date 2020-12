Auto-confinement, IRSN & Pollution au plastique

Au sommaire :



. Parents d’élèves, professeurs ou syndicalistes, l’incompréhension règne après les annonces du gouvernement il y a quelques jours. Ce dernier a demandé aux parents de garder leurs enfants à la maison pour limiter la propagation de l’épidémie de Covid-19.



. L’IRSN, l’Institut de Radioprotection et de sureté nucléaire a lancé son opération de prélèvement dans la Loire à Saumur. Une campagne qui doit permettre de dire ou non, si le taux de radioactivité est supérieur ou non aux normes en vigueur. Présentation tout à l’heure.



. Nous parlerons également de pollution au plastique. Elle va devenir très rapidement le grand défi écologique à relever. Une pollution qui, très surprenamment, reste majoritairement invisible.