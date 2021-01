Automobile : de la solidarité pour les plus précaires

Au sommaire :

- L'association Solidarauto à Joué-les-Tours s'occupe d'un garage solidaire dont le but est de proposer des véhicules et de les entretenir à petit prix aux familles précaires. Des véhicules généralement donnés par des particuliers, des institutions ou des entreprises. Et en ce début d'année, c'est Eiffage qui a fait don de sept véhicules à l'association.

- Ils sont réfugiés et ont appris le français et un métier pendant 7 semaines avec la Mission Formation, organisme spécialisé dans la formation des intérimaires à Parçay Meslay. Neuf personnes, originaires d'Irak, du Kosovo, de Guinée ou encore d'Afghanistan. La formation était ciblée sur les métiers du bâtiment, la soudure ou encore la production. Et puis, autre volet essentiel pour ces réfugiés : apprendre le français.