Avec l'ADELHA : cet été, c'est nous les boss ! (L'aventure coopérative jeunes)

Tu as entre 16 ans et 18 ans ? Tu es dispo cet été et tu recherches une 1ère expérience professionnelle ? Ecoute cette émissionavec Dorothée Paulin et rejoins l'aventure coopérative jeunesse et service. tu peux candidater à la CJS (Coopératives jeunesse de service) auprès de l'ADELHA au 04 92 56 02 03.