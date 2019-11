Avez-vous un endroit fétiche en Occitanie ?

La Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement met un questionnaire en ligne. Vous pouvez donner votre ressenti sur les paysages qui nous entourent. Les contributions seront rassemblées et examinées.

Vous avez jusqu'au 1er décembre pour participer sur le site : http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/



Sylvie Brossard Lottigier est la responsable sites et paysages de la DREAL Occitanie.