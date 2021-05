Aymeric Rouillac : " c'est la pièce la plus fantastique qui nous a été confiée"

Les 6 et 7 juin prochain, les commissaires-priseurs Rouillac organiseront leur vente aux enchères au château d'Artigny. Parmi les œuvres majeures proposées à la vente, un Monet, présentant une vue de la ville de Dieppe. La semaine prochaine, des visites privées seront proposées chaque après-midi à l'hôtel des ventes de Vendôme pour découvrir en avant première les plus de 200 objets qui seront mis aux enchères. On en parle avec Aymeric Rouillard.