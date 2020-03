Baby Doll à l'Arsenal et témoignage coronavirus à Rome.

Dans Moselle Actuel le témoignage d'un mosellan à Rome. Laurent Pidolle, prêtre du diocèse de Metz est confiné dans la capitale italienne. Nous retrouverons aussi comme chaque jeudi Jean-Pierre Jager et Gérard Schoenenberger, à la une et dans le nouveau numéro de la Semaine.



Dans la seconde partie, découverte de "Baby Doll", création symphonique et chorégraphique, première demain vendredi 13 à 20h30 dans la grande salle de l'Arsenal. Ce spectacle vous permettra d'écouter la 7ème symphonie de Beethoven, mais aussi Yom Quartet aux accents klezmer tout en vous racontant l'histoire souvent tragique de femmes migrantes avec l'apport de la video et le concours de deux performeuses et d'un performer. Nous entendrons celle qui a concu "Baby Doll" Marie-Eve Signeyrolle qui met régulièrement en scène des opéras, Yom le clarinettiste klezmer et David Reiland, le chef de l'Orchestre National de Metz.

Ils ont été enregistrés lors d'une répétition .

Nous terminerons Moselle Actuel avec Elodie Leydinger qui vous conseillera de trier vos mails.