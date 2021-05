Baptiste Serin : « On ne fait pas attention à notre santé »

A la veille du déplacement à Montpellier, le demi de mêlé et capitaine du Rugby Club Toulonnais tire la sonnette d’alarme face à un calendrier surchargé.

C’est une rencontre qui fait énormément parler. Mais plus que l’enjeu sportif, c’est sa programmation qui interroge. En effet, Rugby Club Toulonnais affronte le Montpellier Hérault Rugby à 21 h demain soir. Ce match en retard de la 21e journée de Top 14 intervient trois jours seulement après la réception de Toulouse. Et quatre jours avant un déplacement à Clermont.

Présent en conférence de presse ce lundi matin, le capitaine du RCT, Baptiste Serin, est revenu sur ce calendrier très chargé : « J’ai eu mon père au téléphone tout à l’heure qui me disait : « c’est un rythme de footeux que vous avez ». Mais un rythme de footeux avec les contacts en plus. On ne fait pas attention à nous, à notre santé. Mais nous sommes obligés de jouer donc à nous de faire attention ».

« Ne pas entrer dans la polémique »

« On nous demande de jouer, on joue. Cela ne sert à rien d'entrer dans la polémique », a estimé de son côté le manager général du club, Patrice Collazo. « C’est à nous de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions. Nous avons un objectif à atteindre donc j’attends une attitude conforme à celle que nous avons eu samedi. » Après sa victoire, 44 à 10, contre le Stade Toulousain samedi, le RCT occupe la 5e place de Top 14.