Bars et restos encore fermés ? & Des noyaux d'olives dans un terrain de foot

Au sommaire :



. La décision n’est pas encore officielle mais l’information est certaine, les cafés, bars et restaurants ne rouvriront pas dans deux semaines. Un nouveau coup dur pour les professionnels du secteur.



. Des noyaux d’olives concassés utilisés dans la construction d’un terrain de football synthétique. C’est le projet surprenant qu’a présenté la ville de Cholet en décembre dernier. Un principe qui serait plus écologique, mais aussi plus économique à long terme.