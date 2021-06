> "Trinquons et mangeons ensemble" ! C'est le nom de l'opération coup de pouce de la communauté de communes Beauce Val de Loire pour aider restaurants et bars de son territoire. On vous en détaille le principe dans cette édition.

> Le pèlerinage diocésain à Lourdes aura bien lieu en juillet prochain. Les inscriptions sont toujours possibles. Dans ce journal, vous entendrez notamment le prêtre qui accompagnera ce pèlerinage.