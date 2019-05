Belkhir Belhaddad député LREM de la Moselle réaction européennes du 26 mai 2019

Elections Européennes, les résultats définitifs ont été communiqués lundi matin par le ministère de l'Intérieur.



La liste du Rassemblement national a donc remporté le scrutin avec 23,3% des voix, devançant la liste LREM-MoDem de 0,9 point à 22,4%. Les 2 listes obtiennent chacune 23 députés élus au Parlement européen. Les résultats définitifs confortent la percée des écologistes d'Europe Ecologie Les Verts en 3è position, avec 13,4%, et 13 sièges. La liste Les Républicains remporte 8,4% des voix, soit 8 élus. Devant La France Insoumise, 6,3%, et 6 élus. Et enfin la liste PS/Place Publique obtient 6 élus, avec ses 6,1%. Les 28 autres listes sont sous la barre des 5%, et n'auront donc pas d'élus.



Ecoutez la réaction de Belkhir BELHADDAD, député La République En Marche de la Moselle, à l'issue du scrutin.