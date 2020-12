Benjamin Vételé : " territoire zérô chômeurs de longue durée,

c'est une démarche qui fonctionne et qui a déjà fait ses preuves"



Le président de la maison de l'emploi du Blaisois, Benjamin Vételé, est l'invité de la rédaction pour nous faire découvrir une expérimentation que deux territoires d'Agglopolys voudraient rejoindre : territoire zéro chômeur de longue durée. 330 habitants de Veuzain-sur-Loire et des quartiers Quinière et Cabochon de Blois ont été conviés à intégrer ce projet.