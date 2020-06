La culture est le secteur économique le plus touché par la crise sanitaire, avec l’Horeca. Fermeture des librairies, mise à l’arrêt de la chaîne du livre. Il est trop tôt pour évaluer les conséquences de cette crise. La profession estime déjà une baisse de 25% à 60% du chiffre d'affaires selon les secteurs éditoriaux.

On prend le pouls avec Benoît Dubois, le directeur de l’Association des éditeurs Belges (ADEB) était notre invité. Et il nous présente également la campagne Des livres belges dans votre valise, lancée pour soutenir les littératures belges.