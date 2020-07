Benoit Sesmat, Passion Céréales à Moncel-sur-Seille, Fanny Gonnella Frac Metz.

Une passion ce soir dans Moselle Actuel, celle des céréales. Passion céréales est une association créée à l'initiative de l'interprofession céréalière qui regroupe notamment des agriculteurs dont Benoit Sesmat enregistré chez lui à la Ferme de Rochebois à Moncel-sur-Seille près de Chateau-Salins, invité dans Moselle Actuel aujourd'hui et demain. Jean-Marc Louis sortira ses derniers cartons vert, jaune et rouge avant les vacances et puis l'art est présent chaque jour de juillet ou presque dans Moselle Actuel avec des expositions à découvrir. Nous sommes au Frac Lorraine à Metz avec sa directrice Fanny Gonnella pour l'exposition 2 ans de vacances de Céline Con dorelli et l'installation de Thomas Schmahl.