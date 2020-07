Benoit Sesmat, suite à Moncel-sur-Seille, Parc de Ste-Croix et Ferme de Béville

Une mise au vert ce soir, nous retrouverons Benoit Sesmat toujours passionné par les céréales à la ferme de Rosebois à Moncel-sur-Seille près de Chateau-Salins. Autre ferme, le Domaine de Béville près de Metz, Albin du Boisrouvray y a rencontré Danielle et Michel Ohl. Le feuilleton de l'été au Parc Animalier de Sainte-Croix suite avec Blanche Casagrande chargée de communication face aux ours d'Amérique. Sébastien Souici présentera le journal régional vers 18h30 et ajoutons la caravane d'été culturelle qui sillonnera la Moselle an août, Jean-Claude Cunat vice-président du Conseil Départemental est en ligne avec nous pour débuter ce Moselle Actuel.