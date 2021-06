Bernard Werber "Demain les chats" - Nadia Geerts "toujours ce fichu voile"

Coup de projecteur : Bernard Werber, pour l'adaptation en BD de son roman d'anticipation "Demain les chats".



Quand l'humanité est au bord du chaos, comptons sur les chats pour sauver le monde !



"Demain les chats" est aujourd'hui adapté en BD, par Pog et Naïs Quin, éditée chez Albin Michel.



De passage à Bruxelles, Bernard Werber nous a fait le plaisir de venir dans nos studios pour en parler.



L'Air du Temps (avec Christophe d'Aloisio) : Nadia Geerts, pour aborder la question du port des signes convictionnels.

Nadia Geerts est professeure de philosophie et militante laïque,et vient de publier "Et toujours ce fichu voile ! Nouvel argumentaire laïque, féministe et antiraciste", aux éditions Luc Pire.