Rendez-vous Zéro Déchet : Bia Mara, les gérants Grégory Marlier, Marco Ferracuti.

L'enseigne de fish and chips, compte 4 établissements dont 2 à Bruxelles (rue du Marché aux Poulets et place de Londres) et à Anvers et Louvain-la-Neuve.

Du poisson frais, des fournisseurs locaux, Bia Mara s'inscrit déjà dans une démarche durable et ambitionne d’éliminer complètement tous les emballages à usage unique.

www.biamara.com