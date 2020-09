Bienvenue au club!

Premier sujet ce soir, la situation crée dans notre pays par l’épidémie du Coronavirus . À l’évidence le virus circule toujours avec plus ou moins d’intensité et de manière diversifiée selon les régions.

Second sujet, La brouille entre Metz et Nancy. Serait-elle déjà terminée ? Réunis il y a quelques jours les maires du Sillon Lorrain ont adopté une attitude très unitaire notamment autour de la question des mobilités.