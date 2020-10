Bienvenue au Club ce soir!

- L’industrie peut-elle encore trouver une place dans notre pays et plus largement dans notre région?

- Dans le cadre de la pandémie actuelle mais aussi d’une manière plus générale, pensez-vous que le télétravail est inexorablement appeler à se développer ?

- La Lorraine n’est pas concernée pour l’instant par le couvre-feu mais il n’est pas impossible qu’il s’applique également devant la progression de l’épidémie. Tout cela place les acteurs culturels dans l’incertitude en Lorraine et dans le désarroi ailleurs. Que pensez-vous de tout ca chers amis ?

- Ce qui vous a surpris amusé, intéressé, passionné, intrigué, ému ou énervé dans l’actualité de ces derniers jours