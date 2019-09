Bienvenue dans le Club !

Notre peur la plus profonde, ce n’est pas de ne pas être à la hauteur,

Notre plus grande peur, c’est d’être trop puissant.

C’est notre lumière, et pas nos zones d’ombre

qui nous terrifie le plus.



Nous nous demandons : « Qui suis-je pour être si brillant, magnifique, talentueux, fabuleux ? »

Mais en fait, qui êtes-vous pour ne pas l’être ?

(Vous êtes enfant du Seigneur.)

Votre façon de jouer les petits ne rend pas service au monde.

Se déprécier pour que les autres autour de vous ne se sentent pas dérangés n’est pas très lumineux.



Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire du Dieu

Qui est à l’intérieur de nous.

Cette gloire n’est pas seulement à l’intérieur

de quelques-uns uns d’entre nous.

Elle est en chacun de nous.



Et, dès que nous laissons notre propre lumière briller,

Inconsciemment, nous donnons aux autres la permission de faire de même.

Et nous libérant de notre propre peur, notre présence,

automatiquement, libère les autres.

Nelson Mandela (1994)

