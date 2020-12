Bilan 2020, une drôle d'année

Depuis un peu plus d'un an, RCF en Bourgogne propose au CESAM, une expérience radiophonique dans le cadre de cette émission "les ateliers parole d'espoir". L'occasion d'échanges, de découvertes de différentes cultures.....Chaque acteur du CESAM a trouvé sa place. Aujourd'hui, Françoise Lechat directrice générale et Pascale Chisin, directrice adjointe de cet organisme reviennent sur une drôle d'année.....