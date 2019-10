Bilan de la 84è FIM, les Mosellans dans la Vienne avec Patrick Weiten.

Le dernier rendez-vous hebdomadaire des mosellans évacués dans la Vienne en 1939 et des commémorations du 80e anniversaire, c'est ce soir dans la seconde partie de Moselle Actuel. Se rencontrer pour se raconter, c'était l'idée de ces retrouvailles. Derniers propos ce soir, nous entendrons Le Conseil Départemental des jeunes de la Moselle, Maÿlis, Julie, Maxime et Amir enregistrés dans le TGV retour, Bruno Belin et Patrick Weiten, les présidents des départements de la Vienne et de la Moselle et pour commencer Nicolas Réveillault maire de Beaumont St-Cyr. Dans la première partie, rendez-vous pour la dernière fois à la 84ème Foire Internationale de Metz qui a refermé ses portes hier, nous serons avec son directeur Michel Coqué pour un premier bilan. Jean-Marc Louis fait sa rentrée ce soir et décerne ses cartons vert, jaune et rouge mais évoquera aussi ses chroniques à lire dans la Semaine, regroupées et publiées sous le titre "la tentation de l'humain".