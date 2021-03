> Le réseau de bus Azalys prépare sa mue. Depuis quelques semaines, les bus ont quitté leur habillage noir pour devenir tout blanc. Pourquoi? On le verra dans ce journal.

> C du Centre c'est le nom de la nouvelle marque de produits alimentaires du Centre Val de Loire. Elle veut mettre en valeur les agriculteurs et les transformateurs locaux qui s'engagent pour le bien manger et l'environnement.