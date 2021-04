> On s'intéressera dans ce journal à l'association Chasseurs de Talents 41 qui a vu le jours il y a à peine un an dans les quartiers nord de Blois.

> La créativité et l'agilité des lieux de culture pour innover et garder le lien : on verra dans ce journal, l'un des projets de la Maison de Bégon à Blois baptisé la Bobine.

> Un orchestre régional d'enfants va se former en Centre-Val de Loire. Il est ouvert à tous les jeunes de 6 à 17 ans. Le point de départ sera donné à Vierzon cet été.