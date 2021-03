> Retour dans ce journal sur les violences urbaines qu'ont connus la nuit de mardi à mercredi, les quartiers nord de Blois. Près de 300 policiers et gendarmes ont été déployés sur place pour maintenir le calme

> Une plateforme pour faire se rencontrer éleveurs et propriétaires terriens du Loir-et-Cher. Prairies 41 a été crée à l'initiative du conseil départemental et de la chambre d'agriculture. On vous en détaille le principe dans cette édition