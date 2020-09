BMB: l'artiste Laurence Nitlich - Anne-Claire Willocx de Justice&Paix

Chronique : File dans ton livre - Delphine Freyssinet/Satchel Hart : 3 livres de la collection Casterminouche chez Casterman





Coup de projecteur : Laurence Nitlich, pour son exposition Still Life, 2089. Une exposition artistique, écologique et durable à voir jusqu'à la fin du mois d'octobre à la galerie Art Company, à St Gilles, 251A Chaussée de Charleroi.



L'air du temps : Anne-Claire Willocx, chargée de recherche et de formations à Commission Justice & Paix, pour présenter son étude Actions citoyennes, le pouvoir de votre engagement.