Boris Cyrulnik : «  Plus le père intervient précocement, plus le bébé se développe bien »

Dans ce rapport, vous plaidez pour un allongement du congés paternité à 9 semaines, contre 11 jours aujourd'hui. Pourquoi ?

Beaucoup de travaux scientifiques montrent que la présence du père est très efficace pour sécuriser la mère. Et une mère sécurisée devient sécurisante pour le bébé qu'elle porte. Plus le père intervient précocement, plus le couple s'entend bien et plus le bébé se développe bien. De plus, les pères, aujourd'hui, aspirent à s'occuper de leurs enfants donc c'est un véritable changement de relation.

Les échanges père / mère ont donc un impact aussi important que les échanges père / enfant pour le développement de ce dernier ?

Exactement. Si la mère se sent entourée par son mari, participant aux relations affectives et éducatives, la mère est sécurisée et le bébé est entouré par une niche sensorielle stimulante. Beaucoup de publications scientifiques, biologiques ou comportementales montrent qu'un enfant sécurisé va entrer en maternelle avec un stock de 1 000 mots.

"Les pères, aujourd'hui, aspirent à s'occuper de leurs enfants"

Alors qu'un enfant insécurisé, aujourd'hui un enfant sur trois, va entrer en maternelle avec un stock de 200 mots. Devinez lesquels vont fournir la population des futurs bon élèves.

Ce qui ressort également de ce rapport, c'est le fait que le soutien à la parentalité doit être une priorité de l'action publique. Est-ce suffisamment le cas aujourd'hui ?

Cela doit d'abord être une préoccupation culturelle. Avant d'arriver aux professionnels, avant d'arriver aux décideurs politiques, il faut composer autour des femmes enceintes des groupes familiaux et amicaux. Et le premier groupe, c'est la relation de la mère et du père. Dans ce cas, l'enfant se débrouillera pour bien se développer.

Les troubles neurodéveloppementaux ou affectifs sont faciles à récupérer à condition de les repérer très tôt

Si non, ce n'est pas inexorable puisque le bouillonnement des synapses, c'est-à-dire la jonction entre les neurones, est tellement important que le retard constaté sera facile à rattraper, à condition que l'on s'y prenne tôt. Et là, il y a des décisions politiques ou éducatives à prendre pour que l'on puisse repérer très vite ceux qui se développent mal. Les troubles neurodéveloppementaux ou affectifs sont faciles à récupérer à condition de les repérer très tôt.