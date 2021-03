Brest-Astrakhan : le périple de Jean-Eldar Ollivier, en quête de ses origines

Un périple de 6 000 kilomètres à pied, entre la pointe bretonne et Astrakhan, en Russie : c'est le pari un peu fou que s'apprête à relever le jeune Brestois Jean-Eldar Ollivier. Plus qu'un défi sportif, il s'agit surtout d'un voyage initiatique pour celui qui a été adopté à l'âge de 4 ans. Depuis plus d'un an, Jean-Eldar Ollivier réfléchit à ce retour vers ses origines.