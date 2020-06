Bretagne Matin du mardi 16 juin

Au sommaire du journal régional



- Les enjeux du second tour des élections municipales dans le Morbihan. A Lorient, 4 candidats sont en lice.



- Le confinement favorable à la filière légumière. Exemple avec la Sica de Saint-Pol-de-Léon.



- Le retour massif des camping-caristes dans la région.



- Et l’annulation de la PLB Muco, l’un des plus importants rassemblements cyclotouristes en France.