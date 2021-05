Brignoles : démarrage des travaux pour le Pôle Liberté

Projet phare de ces prochaines années à Brignoles, il prévoit la création de commerces, logements et bureaux.

Bien connu des Brignolais, le collège Liberté est déjà détruit. D’ici 2 ans, une résidence senior de 90 appartements et un cinéma, de six salles, auront remplacé le tas de gravats. Un commerce, dont la nature n’est pas encore connue, devrait aussi voir le jour sur cet espace, l’un des quatre « îlots » que compte au total le projet qui concernera 21 000 m2.

A quelques mètres de là, les travaux de démolition ont aussi débuté sur l’îlot 1 sur lequel 38 logements, 700 m² de locaux d’activité et une brasserie devraient voir le jour d’ici 2023 ou 2024. Pour les îlots 3 ( 32 logements, 1390 m² de bureaux) et 4 (54 logements, 281 m² de commerces), les chantiers devraient respectivement démarrer en 2022 et janvier 2023.

1 000 nouveaux habitants

Pour le maire, Didier Bremond, « le réaménagement du Pôle Liberté est un des programmes phares des chantiers entrepris pour la revitalisation du centre-ville ». Il espère ainsi attirer 1 000 nouveaux habitants. Coût total projet : 65 millions d’euros.