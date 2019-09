Bruno Chauvineau :" Nous arrivons à stabiliser le nombre d'élèves par rapport

à l'année dernière"



Ce 2 septembre les élèves du 1er et second degré ont fait leur rentrée scolaire. Bruno Chauvineau, directeur diocésain de l'enseignement catholique de Loir et Cher évoque différentes questions comme les travaux dans certains établissements mais également l'arrivée de nouveaux chefs d'établissement ainsi que la réforme du lycée.