Bruno Geneste pour "Un siècle d'écrivains à Pont-Aven et ses environs"

A part le fait qu'ils aient écrits parmi les plus belles pages de la littérature, connaissez-vous le point commun entre Alfred Jarry et Pierre Mac Orlan ? Ils ont effectué un ou plusieurs séjours entre Concarneau et Clohars-Carnoët, fortement inspirés par les peintres. C'est ce que nous dit Bruno Geneste dans le livre qu'il signe avec Paul Sanda, "Un siècle d'écrivains à Pont-Aven et ses environs". C'est un entretien de Christophe Pluchon.



En cette période de confinement, vous pouvez vous procurer "Un siècle d'écrivains à Pont-Aven et ses environs" de Bruno Geneste et Paul Sanda, dans votre librairie en ligne, renseignements également auprès de Coop Breizh et des Editions des Montagnes Noires.