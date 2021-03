Bruno Hellenbosch, expo Galerie DYS - Hayate El Aachouche Success DiverStory

Le plein de bulles - Frédéric Ronsse (Librairie Flagey) : Le Tambour de la Moskova - Simon Spruyt (Le Lombard)



Coup de projecteur : L'artiste Bruno Hellenbosch présente son exposition Woodcut, à la galerie DYS, à Ixelles.

Un travail impressionnant de gravure sur bois, où se mêlent icônes d'histoire de l'art, masques africains, hiéroglyphes et même logos de marques.

Des pièces fascinantes et magnifiques, à voir jusqu'au 11 avril.

Galerie DYS

84, rue de l'Arbre Bénit, à Ixelles

www.galeriedys.com



L'Air du Temps : Hayate El Aachouche, ambassadrice de la 2ème édition de campagne de sensibilisation #DeLaReussiteParmiVous, lancée par Success DiverStory, l'asbl fondée par Chouna Lomponda pour lutter contre les discriminations et les stéréotypes.

Hayate El Aachouche est sociologue et consultante, notamment chargée d’initier la politique diversité auprès des directions des entreprises