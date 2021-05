Bruno Humbeeck, Maxime Berger - "Libertés confisquées" ( Renaissance du Livre)

Bruno Humbeeck et Maxime Berger pour "Libertés confisquées - apprendre à repousser ses limites” publié aux éditions Renaissance du Livre.



Il regroupe onze récits, onze désirs de liberté mis en scène par l’artiste poète Maxime Berger, et commentés par Bruno Humbeeck, psychopédagogue et spécialiste du développement personnel.



Les commentaires enregistrés en podcast, ainsi que la chanson "Eté 98" sont disponibles sur le site : www.outilsderesilience.eu