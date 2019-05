Bruxelles bourdonne - Julien Ruelle

On ne dira jamais assez combien les abeilles sont indispensables à l’humanité. on sait tous que sans ces demoiselles jaunes et noires, on est mal barrés. Clairement, pas d’abeilles, pas de pollinisation, pas de fruits et de lé-gumes qui poussent.

C’est bien pour sensibiliser, éduquer, impliquer que Bruxelles Environnement organise Bruxelles Bourdonne; depuis le 18 mai jusqu’à dimanche prochain, c’est la quinzaine des abeilles et pollinisateurs sauvages.

Julien Ruelle spécialiste des abeilles, est notre invité. Il est Collaborateur au service Plan Nature au sein de Bruxelles Environnement.