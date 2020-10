Bruxelles ma Belge : Carole Dumont, RBDH

Chronique BD - Frédéric Ronsse : "9603 kilomètres - L'odyssée de deux enfants" de Stéphane Marchetti et Cyrille Pomès, publiée chez Futuropolis, parrainée par Amensty International.



L'invitée du jour : Carole Dumont, chargée de plaidoyer au RBDH (Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l'Habitat) qui vient de publier sur le site du RBDH “Bailleurs welcome !?Locataires welcome ? Quand la justice peine à sanctionner l’insalubrité” une étude co-écrite avec Anne Bauwelinckx



Cinécure : Charles Declercq vous conseille des films à voir sur le petit écran, le grand étant temporairement fermé.